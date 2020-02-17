Суд отменил рекордную сделку по приватизации в Киеве по вине местных властей

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 15 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в июне 2019 года Департамент коммунальной собственности принял решение о приватизации нежилого здания (лит. Ф) площадью 239,7 кв. м по ул Грушевского, 3, учитываемого на балансе Центрального парка культуры и отдыха Киева.

Для продажи этого объекта была создана аукционная комиссия и утверждена стартовую цену продажи – 673 тыс. грн.

По результатам проведения электронного аукциона, в котором приняли участие 30 участников, победителем стало ООО "Фид Бек Групп", с которым в сентябре 2019 года подписали соответствующий договор о продаже дома. Цена продажи – 33,02 млн грн.

Однако 30 июля 2019 года вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киева, которым ООО "Мариинский двор" было обязано вернуть Центральному парку культуры и отдыха указанное здание.

Как указывается в решении суда, по состоянию на дату заключения договора в сентябре 2019 года Департамент не сообщил ООО "Фид Бек Групп" о существовании обстоятельств, препятствующих его заключению и исполнению, а именно о том, что здание находится в фактическом владении и пользовании ООО "Мариинский двор", а Департамент не имеет доступа к объекту.

Суд пришел к выводу, что Департамент коммунальной собственности намеренно ввел ООО "Фид Бек Групп" в заблуждение относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение, а именно о наличии правомочий владения и пользования указанного здания, что непосредственно влияет на возможность передачи его в будущем покупателю.

В итоге суд признал недействительным результаты торгов и заключенный договор купли-продажи здания, а также взыскал с Департамента коммунальной собственности в пользу ООО "Фид Бек Групп" 795 тысяч гривен – сумму затрат фирмы на участие в аукционе.

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Напомним, в июле 2019 года указанный пример приводили в КГГА в качестве показателя эффективности приватиации городского имущества, отмечая рекордный рост цены.

ООО "Мариинский двор" в июне 2010 года основал председатель Совета старейшин Азербайджана в Украине Фируддин Мамедов. В конце того же года в состав учредителей вошел Нахман Стейнберг из Иерусалима, весной 2012 года – тогдашний депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Александр Гринько, а в 2016 году к ним присоединился Ровшан Тагиев, который баллотировался в Верховную Раду в 2012 году от Соцпартии. С 2017 года единственным учредителем "Мариинского двора" является Фируддин Мамедов.

ООО "Фид Бек Групп" создано в феврале 2018 года, его учредителем и директором значится Виктор Ковальский из Шаргорода Винницкой области. В 2007-2010 годах он был председателем Шаргородской райсовета.