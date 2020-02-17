"Укрзализныця" объявила 72 аукциона на аренду имущества

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Из общего числа объявленных в январе аукционов 9 завершились с определением победителя.

В целом в январе заключено 13 договоров (12 договоров с победителями аукционов, объявленных в декабре 2019 года, и 1 договор с победителем аукциона, объявленного в январе 2020 года), общий размер месячной арендной платы по которым составляет 316,5 тыс. грн (без НДС).

В течение 2019 года "Укрзализныця" получила поступлений от передачи в аренду имущества на общую сумму 136,22 млн грн.