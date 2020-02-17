Валютные обязательства крупнейших госбанков превышают активы на $3,4 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В части остальных украинских банков заметное превышение валютных обязательств над валютными активами на 1 января 2020 года было в банке "Пивденный" (995 млн грн, или $42 млн), "Мегабанке" (292 млн грн или $12,3 млн), "Универсал Банке" (282 млн грн или $12 млн).

Как сообщалось, на начало 2019 года валютные обязательства "Приватбанка" превышали его валютные активы на $1,83 млрд, "Укрэксимбанка" – на $963 млн, "Ощадбанка" – на $893 млн.

Как отмечается, это делает "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" особенно чувствительными к риску ослабления гривни.