Пациенты получили за год 324 миллиона компенсации по программе "Доступные лекарства"

Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно отчету, список лекарств, подлежащих возмещению для пациентов, был расширен на 78 позиций.

Также были определены 212 опорных больниц, которые будут предоставлять экстренную помощь и соответственно будут полностью укомплектованными и доступными для проезда за 60 минут.

Отмечается, что Винницкая, Донецкая, Одесская, Полтавская и Тернопольская области и Киев на 100% завершили тендеры на закупку машин скорой помощи и вскоре получат 433 авто.

В 2020 году финансирование программы реимбурсации установлено на уровне 2,1 млрд грн.

Кроме того, на лечение инсульта и инфаркта, а также роды и помощь новорожденным выделили в целом около 4,13 млрд грн.