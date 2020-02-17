ВВП Беларуси перешел к снижению на фоне ограничения поставок нефти из РФ

По данным Белстата, инвестиции в основной капитал за указанный период сократились на 3,2% – до 1,53 млрд бел. Рублей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В конце прошлой недели премьер-министр Беларуси Сергей Румас оценивал снижение ВВП в январе 2020 года в около 2%. По его словам, падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений.

Напомним, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% после роста на 3,5% в 2018 году. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидало роста ВВП на уровне 4%.

Белорусские власти в 2020 году ожидают увеличения ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию – в пределах 1,9%.

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Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.