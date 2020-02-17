"Укрзализныця" продала металлолом на 218 миллионов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"В ближайшее время планируется объявить о проведении электронных торгов по 13 лотам по продаже металлолома общим весом 15,5 тыс. тонн с начальной стоимостью 52,49 млн грн, в которых "Укрзализныця" приглашает принять участие всех желающих", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что в течение 2020 года "Укрзализныця" намерена существенно увеличить продажи металлолома – к продаже запланировано 276 тыс. тонн.

В течение 2019 года на открытых торгах через электронные площадки "ProZorro.Продажи" "Укрзализныця" продала 97,21 тыс. тонн металлолома на сумму 579,94 млн грн.