В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.
"Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Cygnus" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и другими.
Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.
"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП ПО ЮМЗ и НПО "Хартрон-АРКОС". Согласно контракту, с территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации", – отмечается в сообщении.