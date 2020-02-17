Единый электронный билет для проезда в транспорте заработает с 1 апреля, – КГГА

Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, передает БизнесЦензор.

"Билет не привязан к определенному виду транспорта – это удобно, в первую очередь, для пассажиров. К тому же это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок на месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки", – сказала Мельник.

"Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21 рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 грн 25 коп. При этом, 8 поездок остаются "резервными", – пояснила глава департамента КГГА.

Таким образом, новая гамма проездных билетов предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца, в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 грн за одну поездку.

В частности, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 грн.

"Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предусматривает интенсивное перемещение по городу в течение дня", – отметила директор Департамента экономики и инвестиций.

По словам Мельник, впервые вводится в оборот "туристический" проездной билет со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 грн на каждой поездке.

При этом приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, будут действительны до 31 марта 2021 года.

"Диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Например, благодаря е-билету мы знаем, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 400 тыс. льготных пассажиров и 300 тыс. владельцев Kyiv Smart Card. Эта информация используется для корректировки маршрутов общественного транспорта. Кроме того, ведется точный учет льготных поездок, что позволяет экономить бюджетные средства на возмещение бесплатного проезда", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.