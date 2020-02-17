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17.02.20 19:49

Налоговая служба обнаружила два подпольных спиртзавода в Киевской области

Сотрудники Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Налоговой службы 13 февраля в ходе проверки обнаружили, что два предприятия в Киевской области без лицензии производили этиловый спирт под видом продукции химического и технического назначения.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор.

Кроме того, на упомянутых предприятиях сотрудники Налоговой службы установили еще ряд нарушений.

В частности, указанные компании осуществляли реализацию спирта этилового без регистрации плательщиком акцизного налога, не имели регистрации акцизных складов в системе электронного администрирования реализации спирта, не установили и не зарегистрировали в Едином государственном реестре расходомеры-счетчики.

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В Налоговой службе подчеркивают, что эти факты являются нарушениями требований Налогового кодекса и закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

По установленным фактам нарушений налоговики применили к указанным предприятиям штрафные санкции на общую сумму 183,1 млн грн.

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