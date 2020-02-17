Суд приостановил подготовку к строительству нового завода Tesla в Германии

Согласно решению суда, запрет будет действовать до принятия решения по жалобе федерального экологического союза "Зеленая лига" на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля, который разрешил расчистку участка для строительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В обосновании высшего админсуда отмечается, что вырубку деревьев могут завершить уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов.

В то же время окончательное разрешение на строительство самого завода еще не выдали.

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Как сообщалось, о планах Tesla построить автозавод вблизи Берлина стало известно в ноябре 2019 года. Участок в 300 гектаров для строительства завода продали за 41 млн евро. Ожидается, что с лета 2021 года в Грюнгайде ежегодно будут сходить с конвейера 150 тыс. электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.

Перед началом строительства фабрики Tesla начала расчистку участка от леса на площади 92 гектаров. Намерения автостроителя вызвали широкое недовольство среди местного населения.

В ответ на это руководитель Tesla Маск заявил, что этот лес не является естественным, а был посажен для производства картона.