БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.02.20 15:48

Рада заслушает отчет Кабмина в ближайшую пятницу, – Разумков

Кабинет министров представит отчет о работе правительства в Верховной Раде в пятницу, 21 февраля, вместо традиционного "Часа вопросов к правительству".

гончарук

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

На сайте Верховной Рады также обнародован текст отчета Кабмина на 309 страницах.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 февраля утвердил отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

Напомним, согласно регламенту, Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности правительства. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности подается Кабмином в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100