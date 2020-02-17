"Укргаздобыча" продолжит сокращать добычу газа в 2020 году, – прогноз "Нафтогаза"

Это прогнозирует директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил Фаворов на пресс-конференции 17 февраля, в целом добыча природного газа в Украине по итогам этого года сократится на 1% – до 20,5 млрд кубометров.

Около 30% (8,8 млрд кубометров) прогнозируемого на 2020 год потребления на уровне 29,3 млрд кубометров будут покрыты за счет импорта, а также запасов в ПХГ.

Как сообщалось, по данным "Нафтогаза", обнародованным в начале февраля, добыча газа в Украине составила 20,7 млрд кубометров природного газа.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.