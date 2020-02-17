Банки выдали 27 миллионов льготных кредитов за две недели, – Милованов (обновлено)

Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выдали 27 млн грн кредитов на протяжении последних двух недель", – сказал министр.

"Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", – добавил Милованов.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в работе находится еще около 2,5 тыс. заявок.

"11 коммерческих банков практически завершили процедуры присоединения к программе, поэтому ожидаем уже в ближайшее время существенный рост количества выданных кредитов", – сказал Гончарук.

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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.