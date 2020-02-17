БизнесЦензор

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17.02.20 14:27

Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

По итогам прошлой недели доходность банковских вкладов снизилась во всех валютах.

Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,35 процентного пункта, до 12,14% годовых. Также подешевели вклады периодом свыше 6 месяцев – на 0,33 п.п., до 12,72% годовых.

Доходность депозитов на срок свыше года и менее месяца опустилась на 0,25 п.п. – до 11,88% и до 8% годовых соответственно. Несколько меньше подешевели вклады на период от месяца до трех – на 0,04 п.п., до 9,94% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,98% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах снизились на 0,16 п.п. для сроков от 3 месяцев до полугода (1,34%), свыше полугода (1,82%) и свыше года (2,08%). Ставки по депозитам на период до месяца и от месяца до трех не изменились – 1,06% и 0,99% годовых соответственно. Бессрочные сбережения набрали 0,13 п.п. и предлагают 0,56% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро максимально снизились для периодов свыше года – на 0,12 п.п., до 1,30% годовых. Доходность вкладов на срок от 6 месяцев до года опустилась на 0,11 п.п. – до 1,23% годовых.

Синхронно упали ставки по депозитам в евро на сроки менее месяца и от 3 до 6 месяцев – на 0,08 п.п., до 0,53% и до 0,85% годовых соответственно. Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. – до 0,81% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06 п.п. – до 0,38% годовых.

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