Казахстан ограничил ввоз украинской курятины

Как сообщила пресс-служба министерства, запрет введен на основании нотификации международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Винницкой области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

"Также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также инкубационного яйца, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 23 января Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области Украины из-за регистрации там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Напомним 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.