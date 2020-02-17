Российский собственник "Проминвестбанка" отказался от участия в собрании акционеров

Об этом сообщается на сайте банка, передает БизнесЦензор.

"Для участия в общем собрании акционеров ПАО "Проминвестбанк", которое было созвано на 6 февраля 2020 года, зарегистрировались акционеры, совокупно владеющие 0,0797% голосующих акций. Учитывая отсутствие кворума, общее собрание акционеров ПАО "Проминвестбанк" 6 февраля 2020 года не состоялось", – сказано в сообщении.

По данным на сайте банка, 99,77% его акций принадлежит российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

Как сообщалось, на указанном собрании акционеров "Проминвестбанка" планировалось рассмотреть вопрос о прекращении осуществления банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а также утвердить план прекращения банковской деятельности.

Ранее в российской корпорации ВЭЮ.РФ заявляли, что окончательное решение об отказе от банковской лицензии "Проминвестбанка" еще не принято.

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Напомним, принадлежащий российской госкорпорации ВЭБ.РФ "Проминвестбанк" после прекращения обслуживания счетов физлиц в 2019 году закрыл все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. В начале 2019 года региональная сеть "Проминвестбанка" насчитывала 56 отделений.

В то же время компании Игоря Коломойского и партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются обратить взыскание на акции "Проминвестбанка" в счет компенсации за захваченные в Крыму активы. В октябре к этому процессу присоединился "Ощадбанк".

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 76 действовавших банков.