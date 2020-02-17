На дороги в 2020 году будет выделено более 100 миллиардов, – "Укравтодор"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Голик отметил, что на ремонт 6500 км дорог в этом году будет выделено 113 млрд грн.

"Дорожный фонд - 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов Укравтодора перед МФО - 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% - на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на Укравтодор (37 млрд грн) и 35% - на обладминистрации (22 млрд грн)", - отметил Голик.

Также, по его словам, из 37 млрд грн Укравтодора вычитается содержание дорог - 6,5 млрд грн, остается 31,5 млрд.

"Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. То есть 53, 5 млрд уже точно есть", - заявил советник главы "Укравтодора".

Относительно госгарантий. Голик отметил, что в госбюджете было 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для Укроборонпрома, а 19 млрд грн не расписаны.

"Мы быстро подсуетились и забрали их на Укравтодор:10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды Укравтодора", - подчеркнул он.

Голик также отметил, что есть еще $3 млрд зашедших от Газпрома (Нафтогаз получил в конце прошлого года $2,9 млрд в счет победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. - Ред.).

"Они будут потрачены на больницы, энергоэффективность и дороги. Сколько на дороги? Мы целимся на 35 млрд грн, как будет в реальности - не знаем", - отметил он.

Есть еще деньги МФО, но они будут выбраны не за один год.

"В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020-м. Это еще 6 млрд грн", - заявил он.

"Итого, получаем 113 млрд грн, против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", - подчеркнул Голик.