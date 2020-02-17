Производство сигарет в Украине за год снизилось на 15%, – "Империал Тобакко"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По сравнению с европейскими странами, снижение объемов сигаретного рынка, действительно, шло быстрыми темпами. По нашим данным, падение рынка составило 15% по сравнению с прошлым годом. В 2011-2017 годах падение было меньшим, чем мы наблюдали в 2019-м", - сказал Чернак.

Объективных причин падения украинского рынка, по мнению Чернака, несколько, в том числе и повышение акциза.

"В 2018 году рост акцизного налога на сигареты составил 30%, в 2019 году мы имели два повышения - в январе на 20%, в июле, дополнительно - на 9%. Значительный рост акцизного налога привело к увеличению цены за пачку сигарет, стало причиной роста объемов нелегальной торговли", - заметил он.

Гендиректор "Империал Тобакко" в Украине указал на то, что за последние несколько лет, уровень нелегальной торговли увеличился вдвое. По данным исследований TNS Kantar, в 2019 году уровень нелегальной торговли достиг 7%, тенденция к росту прослеживалась с 2017 года.

"Такой уровень контрабанды и контрафакта в Украине является самым высоким за период с 2013 года", - отметил Чернак.

Среди других причин он выделил рабочую миграцию.

"По разным оценкам, в течение нескольких последних лет Украина оставило 4 млн человек или 10% населения. Соответственно, уменьшилось количество людей, которые являются потребителями", - заметил гендиректор компании.

Он прогнозирует, что если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена фиксированная торговая наценка, которая неизбежно скажется на цене продукции - то в 2020 году легальный рынок сигарет сократится, минимум, до 43 млрд сигарет, а уровень нелегальной торговли возрастет до 20%.

"Все будет зависеть от законодательного и регуляторного поля. Надеемся на рациональный акцизный налог и предсказуемую регуляторную среду. С января 2020 состоялось повышение акциза на 20% - для нас это не стало сюрпризом, но мы надеемся, что других повышений не будет", - заметил Чернак.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, "Прима".

Табачная фабрика располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного рынка.

Как сообщалось, ранее в Минэкономики объявили о планах представителей правительства и табачных компаний инициировать пересмотр установленного ранее графика повышения акциза на сигареты.

Напомним, ранее был установлен постепенный, ежегодный график повышения специфических ставок акцизного налога и минимального акцизного обязательства на табачные изделия с 2018 до 2025 года (в 2018 на 29,7%, а с 2019 до 2025 года включительно на 20% ежегодно).

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2019 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 3% по сравнению 2018 годом в связи со снижением общего рынка, что частично компенсировалось увеличением общей доли рынка табакосодержащих изделий для нагрева.

Среди причин сокращения рынка в компании указывают рост цен вследствие повышения акцизного налога, а также увеличение незаконной торговли.

По данным компании, в четвертом квартале 2019 года общий объем рынка сигарет в Украине снизился на 9,3%.