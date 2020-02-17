В конкурсе на руководителя Агентства спорта победил глава Федерации карате (обновлено)

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Вскоре должна появиться новосозданное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", – сообщил Бородянский.

По словам миинистра, главным приоритетом нового агентства будет подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; реформа спорта; подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве.

Сергей Левчук известен как президент Всеукраинской общественной организации "Украинская федерация каратэ".

Согласно данным электронной декларации, кроме "Украинской федерации каратэ" он возглавляет молодежную общественную организацию "Сьогун", а также ОДО "Страховая компания "Спейр". В этих организациях в 2018 году он заработал 24 тыс., 4,8 тыс. и 27 тыс. грн зарплаты соответственно. Других доходов он за год не имел.

Левчуку также принадлежит 50% в ООО "Джиэфти", которое занимается производством удобрений.

На сайте партии "Народный Рух Украины" Сергей Левчук указан главой ее Киевской областной организации