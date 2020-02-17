Изменения в Конституцию по децентрализации внесут в Раду весной, – вице-премьер

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы сейчас работаем над форматом проведения быстрой, но очень широкой общественной дискуссии. Начинаем со встреч на местах, в областях. Затем поднимем наработанные материалы на более высокий уровень, к обсуждению с международными экспертами. Далее завершающий этап в виде экспертного совета с участием представителей Венецианской комиссии. И уже потом - перенос дискуссии в сессионный зал парламента для принятия решения", - сказал Шмыгаль.

Вице-премьер отметил, что на данный момент ни у президента, ни у главы Верховной Рады, ни у премьер-министра, ни у него нет окончательного ответа или какого-то навязчивого видения, какими должны быть изменения в Конституцию в части децентрализации.

Он также добавил, что основу для проведения консультаций об изменениях составят общественные активисты, лидеры мнений, лидеры ассоциаций и общественных организаций.

"Поэтому планируем, что мы в областях проведем достаточно большие встречи - на 300-500 человек, пригласим всех желающих, включая областными депутатами, лидерами объединенных территориальных громад, мэрами городов, председателями ассоциаций и так далее", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он анонсировал проведение в Киеве 25 февраля большой дискуссии с привлечением представителей Венецианской комиссии.

"В принципе, думаю, что мы в марте выйдем уже на финальное видение, которое согласуем с комитетами Верховной Рады и будем готовить для передачи в парламент. У нас, конечно, будет еще некоторый люфт плюс-минус месяц для исправления возможных ошибок, неточностей и учета пожеланий зарубежных экспертов. Но в марте месяце мы хотим выходить на финишную прямую", - заявил вице-премьер.

Среди прочего, он отметил, что также будет проходить дискуссия по субрегиональному уровню, а именно, быть ли районным советам, районным администрациям, округам и областям.

"Здесь вопрос на самом деле заключается в том, где будет концентрироваться региональный уровень управления и координации: в областях или районах. Так как функций останется не так много при передаче полномочий на места, чтобы разделить их и на области и на районы. Получается так, что может быть сильная областная власть и несколько функций в районных или окружных. Или наоборот - областная власть будет слабая, но будут сильные округа или районы, а один из районов будет на себя забирать две-три областные функции", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко полагает, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.

В январе президентский законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" был снят с рассмотрения для доработки с учётом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.