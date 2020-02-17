БизнесЦензор

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17.02.20 12:17

СБУ пресекла деятельность российской "ботофермы" в Украине

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

СБУ пресекла деятельность российской "ботофермы" в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете.

"В общем группировки зарегистрировали более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылка сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", - сообщает СБУ.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

Регистрацию этих аккаунтов в сети "Интернет" осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования использовалось для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи "связи Украины.

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