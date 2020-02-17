Предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов нет, – НАУ

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

"Это неизбежно нанесет удар по потребителям, по участникам рынка и энергетической безопасности Украины", — уверены в ассоциации.

НАУ категорически опровергает заявления НПЗ о наличии каких-либо неконкурентных ценовых преимуществ со стороны поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа и считают инициативу начать антисудсидиарное расследование надуманной.

"Таможенные цены на российское дизтопливо в 2017–2019 гг. были выше котировки российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на $16/т, в 2018 — на $22/т, в 2019-м — на $27/т. Таким образом, стоимость российских поставок в Украину была выше мировых цен", — сообщили в НАУ.

Профильная ассоциация отмечает, что с 1 августа 2019 года была введена специальная пошлина на российское дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, в результате чего доля российского импорта во втором полугодии 2019-го снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017–2018 годах.

"Введение пошлины в 2019 году не уменьшило импорт в целом, произошло перераспределение между другими источниками, а цены выросли у всех — и зарубежных, и внутренних поставщиков. Аналогичная ситуация произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более существенным", -— заявила глава НАУ Неля Привалова.

По ее словам, поскольку предлагаемые НПЗ ставки пошлины весьма значительны — от 8,46% (по данным сайта ПАО "Укртатнафта") до предположительно 25% (по данным СМИ) — сдержать рост цен для потребителей не удастся.

"Если будет принято решение ввести предварительные меры на период расследования, это спровоцирует панику и рост цен последует незамедлительно. Мы сразу же потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который имеем сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства", — говорит Неля Привалова.

В НАУ считают, что НПЗ неправильно диагностировали источник своих проблем и соответственно выбрали неверный путь их решения.

"Главная проблема НПЗ — это несоответствие номенклатуры производства структуре потребления нефтепродуктов в Украине. Неестественно увеличившийся рынок сжиженного газа за последние годы "съел" рынок бензинов. Пошлины это не исправят, они лишь поднимут цены для граждан и промышленности, создав огромную финансовую нагрузку на экономику", — говорит глава ассоциации.

НАУ считает, что в сложившейся ситуации необходимы другие шаги: пересмотр налоговой нагрузки по оси бензин – сжиженный газ, а также инвестиции в модернизацию производства, направленные в том числе на увеличение глубины переработки сырья.

"Уверены, что свободный конкурентный рынок без каких-либо искусственных ограничений (пошлин, квот и т. п.) является залогом энергобезопасности страны, лучшей цены и качества для потребителей и мотиватором для инновационного развития производителей", — подытожили в НАУ.

21 января "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" направили в МКМТ жалобу на импорт ДТ и СУГ из России, требуя немедленного введения пошлин 8,46%. Далее в течение пяти лет компании просят повышать ставки пошлины на 4,24 п. п. до 25,4% с 1 января 2024 г.

Анализ самого документа показал, что жалоба содержит множество грубых неточностей и манипулятивных суждений.