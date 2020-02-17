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17.02.20 15:12

Фонд госимущества выставит на приватизацию три морских порта (обновлено)

Фонд госимущества предлагает к приватизации три морских торговых порта – "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Фонд госимущества выставит на приватизацию три морских порта (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Решение по двум портам приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский" совместно с Министерством инфраструктуры готовим документацию, в ближайшее время также будет соответствующее решение", – отмечается в сообщении.

В ФГИ подчеркнули, что указанные морские порты очень убыточны для государства, поскольку им "даже не хватает денег на полную выплату заработной платы работникам".

"Поэтому наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", – подчеркивают в Фонде.

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