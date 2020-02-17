БизнесЦензор

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17.02.20 11:25

Фонд госимущества предложил к приватизации порты "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"

Фонд госимущества Украины предлагает к приватизации три морских торговых порта – "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

порт,скадовск

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Решение по двум портам приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский" совместно с Министерством инфраструктуры готовим документацию, в ближайшее время также будет соответствующее решение", - отмечается в сообщении.

В ФГИ подчеркнули, что указанные морские порты очень убыточны для государства, поскольку им "даже не хватает денег на полную выплату заработной платы работникам".

"Поэтому наша задача - найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное - работников портов", - отметили в ФГИ.

Полный перечень объектов малой приватизации содержит 927 позиций, среди которых - 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения, 483 позиции отдельного имущества.

Ранее Кабмин допустил приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты".

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