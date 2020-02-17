БизнесЦензор

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17.02.20 10:46

В Китае начали дезинфицировать наличные деньги для борьбы с вирусом

Китайские официальные лица сообщили, что Китай дезинфицирует и изолирует использованные банкноты в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, в результате которого погибло более 1500 человек.

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Об этом со ссылкой на CNA сообщает БизнесЦензор.

Банки используют ультрафиолетовое излучение или высокие температуры для дезинфекции юаней, а затем запечатывают и хранят наличные деньги в течение 7–14 дней - в зависимости от серьезности вспышки в конкретном регионе - до их рециркуляции, заявил центральный банк Китая.

Вирус, который заразил более 66 тысяч человек в Китае и распространился в более чем двух десятках других стран, вызвал стремление дезинфицировать общественные места и минимизировать контакты между людьми.

Фан Ифэй, заместитель управляющего центрального банка Китая, заявил в субботу, что банкам настоятельно рекомендуется предоставлять клиентам новые банкноты.

Центральный банк Китай произвел "экстренную эмиссию" на четыре миллиарда юаней в новых банкнотах в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, добавил Фан.

Эти меры направлены на то, чтобы "обеспечить безопасность и здоровье населения при использовании наличных", - сказал Фан.

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