"Нафтогаз" уточнил оценку убытков от захвата РФ активов в Крыму

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал своё заявление относительно размера компенсации убытков, нанесённых незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США", - сообщает компания.

Как сообщалось, Трибунал признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков.

"Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы Нафтогаза, но утверждает, что не должна ничего компенсировать "Нафтогазу", - сообщает компания.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против Российской Федерации. "Нафтогаз" просит арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение последней соглашения о защите инвестиций, в том числе, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов "Нафтогаза", которые стали одной из основных мишеней РФ в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись в Палате мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза".

Трибунал признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская Федерация в нарушение своих обязательств по соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза".

Текущая, вторая, стадия арбитражного производства касается только определения размера компенсации потерь "Нафтогаза".

Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года.