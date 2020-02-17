ГСЧС предупредила об опасности схождения лавин в Карпатах

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает БизнесЦензор.

Днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду, в Карпатах местами 25 метров в секунду (I уровень опасности, желтый), информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Всего, по данным синоптиков, сегодня по всей Украине воздух прогреется до 7-9 градусов, а в западных областях - до 10-14 градусов тепла.