Facebook отложила запуск сервиса знакомств в Европе

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

О провале запуска Facebook Dating в ЕС стало известно из заявления Комиссии по защите персональных данных (DPC) Ирландии.

Из него следует, что Facebook предупредила ирландского регулятора о своих намерениях лишь 3 февраля, при этом не передав документацию о хранении и обращении с персональными данными пользователей, как того требует европейское законодательство. В итоге офицеры DPC были вынуждены сами прийти в офис корпорации в Дублине и изъять всю необходимую документацию - это произошло 10 февраля. На следующий день компания уведомила регулятора, что откладывает запуск сервиса.

Facebook Dating был анонсирован еще в мае 2018 года и сейчас функционирует в США, многих странах Латинской Америки и в Азии.