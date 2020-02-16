Tesla увеличит запас хода Model S и Model X

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Теперь Model S имеет запас хода в 390 миль (630 км) по американской методике EPA вместо 373 миль (600 км) ранее.

Речь о дальнобойной версии Long Range, которая теперь называется Long Range Plus.

Прибавку хода получат все автомобили Model S и Model X (для кроссовера она будет соразмерная - до 351 миль/565 км), выпущенные в последние несколько месяцев. Это произойдет в ближашее время после выпуска соответствующего обновления прошивки.

По словам основателя компании Илона Маска, достичь этого удалось за счет множества незначительных аппаратных улучшений, внесенных за последние несколько месяцев. Сейчас ПО неправильно оценивает возможности автомобиля - он может проехать больше на одном заряде, что позволяет поднять ограничитель чуть выше. То есть емкость аккумуляторных батарей осталась прежней.

В прошлый раз Tesla повышала запас хода Model S и Model X в апреле прошлого года и тоже без увеличения емкости батарей, а благодаря улучшенной трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям. Запас хода версии Performance пока остается прежним - до 348 миль (560 км).

Еще одно обновление для Model S - новые 19-дюймовые диски, выделяющиеся более аэродинамическим дизайном.

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск отметил еще несколько моментов:

взять рубеж в 400+ миль на одной зарядке можно будет (предположительно) с улучшенным шасси и новыми шинами.

новая трансмиссия Plaid обладает безумной "мощностью", но всегда есть компромисс между мощностью и выносливостью. И от перехода на новую подвеску стоит ожидать существенного роста динамических показателей при том же уровне автономности.

Следующее крупное мероприятие Tesla Investor Battery Day пройдет в апреле. Оно будет проводиться на гигафабрике компании в Нью-Йорке, где в числе остальной продукции производятся солнечные крыши Solar Roof. Там расскажут о новых батарейных разработках, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies.