Канада хочет обновить соглашение о свободной торговле с Украиной

Об этом в Оттаве объявила министр международной торговли Канады Мэри Энджи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителям на мировом рынке. Более соединенный мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая более достойных рабочих мест для среднего класса и укрепляя нашу экономику. Путем общественных обсуждений я призываю всех канадцев высказать свои мысли относительно будущего обновления угольных соглашения о свободной торговле с Украиной", - сказала Энджи.

В министерстве международной торговли добавили, что консультации по модернизации соглашения "дадут предпринимателям, промышленности и всем гражданам возможность помочь Канаде определить ее интересы в переговорах с Украиной".

"Консультации предоставят информацию о том, как правительство должно диверсифицировать и расширить преференциальный доступ Канады в Украину, убедившись, что это создаст возможности, выгодные всем", - отметили в офисе министра международной торговли.

Общественные слушания, участие в которых могут принять все желающие, продлятся до 16 марта.

Как сообщалось, соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года. Принципиальная договоренность о его расширении было достигнуто во время визита Владимира Зеленского в Канаду прошлым летом.