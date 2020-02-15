Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Африке

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

О диагнозе пациента власти Египта уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Сам зараженный был помещен под карантин, его состояние, по данным Минздравоохранения Египта, стабильное. Учитывая тесные торговые связи африканских стран с Китаем, с одной стороны, а также нередко перегруженные системы здравоохранения африканских государств, с другой стороны, возникают сомнения в их способности справиться со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом, пишет информагентство AFP.

В начале февраля египетский государственный авиаперевозчик Egyptair объявил о том, что до конца месяца отменяет все рейсы в материковый Китай из-за вспышки коронавируса. Ранее Каир эвакуировал 301 гражданина Египта из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения инфекции.

Общее количество заражений коронавирусом по всему миру, по данным на субботу, 15 февраля, составляет более 67 000 человек. Подавляющая часть заражений (66 492 случая) при этом зафиксирована в Китае. Кроме того, коронавирус COVID-19 был обнаружен у около 600 пациентов в 26 других государствах, в том числе России, Германии, Франции и Бельгии.

У 1523 человек в КНР вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу. Еще двое пациентов умерли вследствие заражения коронавирусом за границами Китая, а именно в Японии и на Филиппинах.