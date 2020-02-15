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15.02.20 15:25

УЕФА исключила "Манчестер Сити" из европейских кубков за махинации с доходами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постановил исключить "Манчестер Сити" из европейских кубков на два сезона. Клуб уличён в завышении дохода от спонсорских контрактов в период с 2012-го по 2016 год. Это серьёзное нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Манчестер Сити" отстранён от участия в матчах за европейские кубки в сезонах 2020/21 и 2021/22. Клуб также оштрафован на 30 миллионов евро.

Слушания в комиссии по финансовому контролю клубов состоялись 22 января.

"Манчестер Сити" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На сайте УЕФА опубликовано сообщение, в котором, в частности, говорится:

"Судебная палата рассмотрела все обстоятльства дела и установила, что "Манчестер Сити" серёзно нарушил правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей. Клуб завышал свои спонсорские доходы на счетах и в сведениях, представленных УЕФА в период с 2012-го по 2016 год. Палата также установила, что в нарушение регламента клуб не оказал содействия в расследовании этого дела".

Немецкое издание Spiegel в ноябре 2018 года опубликовало документы и электронные письма, свидетельствующие, что футбольный клуб "Манчестер Сити" допускает финансовые нарушения.

"Манчестер Сити" - один из старейших футбольных клубов Британии. Он является шестикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Кроме того, команда шесть раз завоевывала Суперкубок страны.

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