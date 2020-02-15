Российский олигарх Евтушенков купил сеть супермаркетов в Германии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил в пятницу, 14 февраля, на собрании акционеров глава Metro Олаф Кох (Olaf Koch). "Наши представители уже у нотариуса", - сказал Кох.

Покупатели - группа инвесторов, в которую входит зарегистрированная в Люксембурге SCP Group, ее возглавляет Феликс Евтушенков, сын главного акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова. X+Bricks зарегистрирована в Германии и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость.

Газета Süddeutsche Zeitung назвала сделку рекордной, утверждая, что в Германии еще не было сделок купли-продажи торговых площадей такого масштаба. Размер сделки не называется: в прессе фигурируют суммы от 300 до 500 миллионов евро.

Сообщения о продаже вызвали протесты со стороны сотрудников сети Real во время пятничного собрания акционеров Metro, передает агентство dpa. Ожидается, что из 34 тысяч сотрудников новые владельцы могут уволить до 10 тысяч человек. Инвесторы пообещали сохранить в течение ближайших двух лет лишь 50 из 276 филиалов убыточной сети супермаркетов, передает dpa. Как ожидается, остальные филиалы новые владельцы перепродадут. Сделку должно одобрить Федеральное ведомство по картелям.