Количество заразившихся коронавирусом превысило 67 тысяч

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Из 67 тыс. случаев заражения 66 тыс. зафиксированы в КНР. Состояние 11 тыс. из них оценивается как тяжелое. 1,7 тыс. больных — китайские врачи. Шесть медиков скончались.

Из-за распространяющегося вируса жителям Уханя ужесточили правила карантина и запретили покидать микрорайоны. Из каждого микрорайона организован только один выход, на котором медики будут круглосуточно регистрировать вышедших и мерить их температуру. Каждый район города должен сам в зависимости от конкретной ситуации установить условия и методы контроля за входом и выходом жителей из домов.

Распространение эпидемии нового типа вируса началось в конце декабря 2019 года. Очагом вируса стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. Позднее случаи заражения были зафиксированы в 26 странах. За пределами материкового Китая умерли трое больных — на Филиппинах, в Японии и Гонконге. 12 февраля Всемирная организация здравоохранения заявила о стабилизации ситуации с распространением вируса, но предупредила, что о спаде эпидемии говорить пока рано.