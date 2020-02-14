Денежные переводы в пределах Украины за год выросли на 40%. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), на внутригосударственные денежные переводы в прошлом году пришлось 74,21% от общей суммы переводов с использованием систем перевода средств, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, объем переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 году рост составил 21,4%, в 2018 году – 24,3%.

В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 гривен (в 2018 – 241 гривен), одновременно больше средств традиционно поступало в Киев.

На рынке внутригосударственных переводов пока доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегментов приходится на них).

"Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО "Пост Финанс" собственников "Новой почты"), "Почтовый перевод" (ПАО "Укрпочта"), "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система").

Кроме того, по данным НБУ, через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. Так, в Украину за 2019 год перечислили $2,27 млрд в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов), за пределы Украины – $398 млн (3,85% от общей суммы переводов)/

Как отмечают в Нацбанке, эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальным каналам.

В целом, по предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) в Украину из-за границы составил почти $12 млрд, из Украины за границу – почти $0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило:

В Украину больше всего средств через системы перевода поступило из США (18%), из Израиля (14%), Италии (9%), России (7%), Польши (7%), из других 219 стран – 45%.

Из Украины большее всего средств было переведено в Россию (31%), Грузию (11%), Азербайджан (6%), Китай (5%), Узбекистан (5%), в другие 195 стран переводы составили 42%.

"Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украину", – отмечают в НБУ.