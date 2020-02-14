Германия готова привлечь украинских заробитчан, – посол

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью hromadske.ua, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим привлечь на рынок труда не только специалистов академического уровня, но и специалистов по очень простой причине – их у нас не хватает. Мне кажется, в Украине есть риск, что все больше людей переезжают не только в Германию. Очень много украинцев уже есть в Польше", – рассказала дипломат.

По словам посла, власти Германии надеются, что трудовые мигранты из Украины будут работать в этой стране только временно.

"Я думаю, что в Польше еще больше опасения, что они потеряют этих людей. Я думаю, нашей задачей будет сделать так, чтобы украинцы получили новые знания в Германии и вернулись в Украину, чтобы стать активными участниками украинской экономики. Наша цель – не забрать всех специалистов из Украины, а дать им знания, которые будут полезными и здесь", – добавила Фельдгузен.

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Как сообщалось, по данным центробанка Польши, каждый четвертый трудовой мигрант из Украины может отправиться на заработки в Германию после открытия местного рынка. По оценкам NBP, в Польше ежегодно работают в среднем около 800 тысяч украинцев.

Напомним, ранее власти ФРГ одобрили законопроект об иммиграции квалифицированных кадров. Нововведения призваны упростить трудоустройство не только для специалистов с высшим образованием, но и представителей рабочих профессий.

При этом при найме на работу граждане Германии и ЕС больше не будут иметь приоритета по сравнению с иностранцами.

Кроме того, закон предусматривает, что иностранные специалисты смогут трудоустраиваться в Германии в том числе и после прибытия в страну. До сих пор будущему мигранту нужно было иметь еще до выезда в ФРГ уже подписанный трудовой договор с немецкой фирмой. Теперь же это условие больше не будет обязательным.