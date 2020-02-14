Беглый бизнесмен Дыминский отдаст свой футбольный клуб общине Львова

Соответствующее решение поддержал Львовский городской совет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу совета.

"Я понимаю сегодняшнюю непростую ситуацию, учредители почему-то не финансируют сейчас этот клуб. Возможно, действительно пора приступить к идее создания народной команды. Здесь важно услышать мнение львовян, имеет буди публичное обсуждение. Сегодняшнее постановление – это старт этого процесса", – прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.

В сообщении отмечается, что футбольный клуб продолжит использовать земельный участок, переданный в аренду за 1 грн под стадион.

В частности, Львовский городской совет постановил поддержать инициативу по созданию "Народной команды "Карпаты" в форме, которая будет определена отдельным решением городского совета.

Условиями создания "Народной команды "Карпаты" указана безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной общины, а также продление льготного периода использования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставление в аренду земельных участков, необходимых для их нормального функционирования на льготных условиях.

В свою очередь на сайте ФК "Карпаты" подтверждается, что корпоративные права на львовский футбольный клуб будут бесплатно переданы в собственность общины города.

"Карпаты" переходят в собственность общины города Львова", – отмечается в сообщении клуба.

Напомним, в последнее время футбольный клуб испытывал финансовые трудности и задерживал выплату зарплат футболистам.

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Как сообщалось, собственником футбольного клуба "Карпаты" является Петр Дыминский.

Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд повторно заочно арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте апелляционным судом.

МВД 11 декабря 2017 года объявило бизнесмена в розыск после того, как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился Дыминский.

В июне 2019 года близкий к Виктору Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным владельцем был Дыминский.

Осенью 2019 года Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк инвестиций и сбережений", в котором ему принадлежало 5,67% акций.