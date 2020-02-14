Крупный производитель дронов начнет блокировать контрабандную технику в Украине

Об этом заявил представитель одного из украинских дистрибьюторов этого бренда Валерий Яковенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

По словам представителя компании, раньше пользователи сталкивались с тем, что при покупке дрон блокировался из-за того, что был заявлен как краденный. Теперь же устройства будут блокировать, если они не соответствуют региону, для продажи в котором их произвели.

"Сейчас компания начнет использовать инструменты, блокирующие дроны при несоответствии изначально предназначенного региона. Кроме этого, компания будет дополнительно уделять внимание устройствам для коммерческой и производственной эксплуатации", – рассказал Яковенко.

Читайте также: Рынок дронов в Украине оценили в $1 миллион ежемесячно

Как отмечается, после этого купить дрон DJI в другой стране, завезти его в Украину и пользоваться будет невозможно: при попытке включить устройство будет проверяться страна его назначения и координаты активации. Такой же риск остается, если заказывать дрон в зарубежном интернет-магазине.

По словам Яковенко, те, кто покупают дроны во время поездок или путешествий, могут активировать устройство в стране, где купили его. И уже после этого использовать в Украине.