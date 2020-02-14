Коломойский зарегистрировал две компании по производству оружия

В частности, в реестр внесены данные о регистрации ООО "Таргет-М" и ООО "Рокот-М", передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

У обеих компаний в качестве основного вида экономической деятельности указано производство оружия и боеприпасов. Неосновные виды деятельности – производство машин и оборудования специального назначения; деятельность посредников, специализирующихся на торговле другими товарами; обслуживание систем безопасности; организация конгрессов и торговых выставок; оптовая торговля отходами и ломом.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано в городе Дрогобыч Львовской области по одному адресу с принадлежащим Коломойскому "НПК-Галичина". Основателями указаны зарегистрированная во Флориде компания "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" и ПАО "НПК-Галичина".

ООО "Рокот-М" зарегистрировано в городе Надвирна Ивано-Франковской области по одному адресу с принадлежащей олигарху компанией "Нефтехимик Прикарпатье". Основатели – та же "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" и ПАО "Нефтехимик Прикарпатье".

Конечные бенефициарные собственники у обеих компаний одинаковые: Геннадий Боголюбов (Украина), Алексей Буйнис (Украина), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (Украина), Игорь Коломойский (Швейцария), Мордехей Корф (США), Евгений Кричевский (Украина), Уриэл Лейбер (США), Захар Палица (Швейцария), Оксана Палица (Швейцария), Дмитрий Потишман (Израиль).

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Как сообщалось, Мордехай Корф (Мотти) и Уриэл Лейбер – выходцы из еврейской общины штата Флорида, которые являются партнерами Коломойского по инвестициям в США. Это, в частности, недвижимость в Кливленде, сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке.

Они фигурируют в поданном в мае 2019 года национализированным "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске об отмывании средств Коломойским через филиал банка на Кипре в 2006-2016 годах.

Лейбер в 2010-2019 годах был членом набсовета "Укрнафты", где миноритарной долей владеют структуры Коломойского.