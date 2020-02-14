Аэропорт Коломойского в Днепре впервые за 5 лет впустит новые авиакомпании

Об этом во время брифинга рассказали глава в Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и первый заместитель гендиректора Международного аэродрома "Днепр" Сергей Криворотченко, передает БизнесЦензор.

"Я обратился к руководству аэропорта с просьбой привлечь к работе международные авиакомпании, которые открыли дополнительные рейсы как по Украине, так и за границу. Там охотно поддержали инициативу. Впервые за пять лет наш аэропорт выходит из состояния упадка и становится на путь развития", – заявил Бондаренко.

Согласно сообщению, сейчас аэропорт Днепра ведет переговоры о начале полетов как минимум двух новых международных авиакомпаний. Также ведутся переговоры о запуске новых рейсов перевозчиками, которые уже летают в Днепр.

В частности, летом планирует запустить прямой рейс в Берлин авиакомпания "Роза ветров".

"Сейчас вся авиационная индустрия именно планирует "летнее расписание", которое начнет действовать с 29 марта. Предложили им внести туда и наш аэропорт. Рассматриваем возможность ввести новые рейсы в страны Европы и Турцию. При этом учитываем технические возможности аэропорта. Учитываем и то, что впервые в Украине внутри территории работающего аэропорта развернутся строительные работы", – пояснил первый заместитель гендиректора аэродрома Сергей Криворотченко.

Читайте также: Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского

Сейчас в международный аэродром "Днепр" летают авиакомпании "Австрийские авиалинии", Ellinair, а также связанные с Игорем Коломойским "МАУ" и "Роза ветров". Они осуществляют рейсы в Киев, Ивано-Франковск, Вену, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх. В 2019 году аэродром обслужил почти 339 тыс. пассажиров.

Для сравнения аэропорт соседнего Запорожья в 2019 году обслужил 434 тыс. пассажиров, благодаря активному привлечению лоукостов обогнав по этому показателю Днепр в 2018 году.

Напомним, Фонд госимущества в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Сейчас продолжаются судебные процессы, в которых Фонд госимущества требует расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров отказался от финансирования проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в пользу проектирования и строительства аэропорта "Днепр".

За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. На эти цели в госбюджете на 2020 год предусмотрен 1 млрд грн. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.