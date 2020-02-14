Мининфраструктуры введет ежегодный пересмотр ставок авиационных сборов

Как сообщает пресс-служба Министерства, соответствующий проект решения об установлении ставок на 2020 год уже разработан и обсуждается с пользователями воздушного пространства, передает БизнесЦнезор.

"Украина наконец переходит к Европейской модели ежегодного пересмотра и актуализации ставок платы за АНО с учетом текущего уровня расходов, ситуации с интенсивностью воздушного движения и размером курса евро", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что на протяжении 2019 года Евроконтроль проанализировал плановый объем расходов, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования аэронавигационной системы Украины на период 2019-2024 годов, установив, что действующие ставки в Украине (которые действовали с июля 2019 года) занижены и не покрывают расходов на аэронавигационное обслуживание.

В министерстве отметили, что уже провели консультации перед утверждением приказа об установлении новых ставок ИАТА и иностранных пользователей (составляющими более 70% объемов воздушного движения), а также с украинскими авиакомпаниями.

В феврале планируется и третий раунд консультаций с участием ИАТА, а также иностранных и украинских авиакомпаний.

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Как сообщалось, предложенным проектом Мининфраструктуры планирует поднять плату за аэронавигационное обслуживание в украинском небе в 2020 году и уравнять ставки на подходе и в районе аэродрома для аэропорта "Борисполь" и других аэропортов Украины.

В частности, единичную ставку платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) на маршруте предлагается увеличить с 51,1 евро до 57,55 евро. Ставку платы за обслуживание на подходе и в районе аэродрома для всех украинских аэропортов предлагается установить на уровне 396,57 евро.

В соответствии с приказом Мининфраструктуры №415 от 4 июня 2019 года для аэропорта "Борисполь" размер ставки составляет 210 евро и 411 евро для других аэропортов. Таким образом, новый тариф, в случае его утверждения, увеличится почти в два раза для "Борисполя" и незначительно (-3,5% уменьшится для других аэропортов страны.

Напомним, в декабре 2019 года Антимонопольный комитет посчитал, что приказ Мининфраструктуры в текущем виде ставит крупнейший аэропорт Украины в привилегированное положение по сравнению с другими воздушными воротами, что может привести к ограничению конкуренции. АМКУ обязал министерство внести изменения в приказ и убрать из него дискриминационные условия.