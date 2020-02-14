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14.02.20 17:40

Евросоюз снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Европейский союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

Евросоюз снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Об этом сообщил торговый представитель, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", – написал Качка.

По его словам, решение было принято не единогласно, поскольку несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов где нужен прогресс. Наш приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере. Надеемся, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии только расти", – резюмировал Качка.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы.

По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

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