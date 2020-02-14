Мининфраструктуры предложило либерализовать автомобильные перевозки с Австрией

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры по итогам встречи главы министерства Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Австрийской Республики в Украине Гернотом Пфандлером, передает БизнесЦензор.

"Криклий поблагодарил за положительное рассмотрение обращения о выделении для украинских международных автомобильных перевозчиков дополнительных разрешений в 2019 году и отметил, что установленная квота не обеспечивает в полной мере потребности украинских перевозчиков. В связи с этим министр инфраструктуры сообщил о необходимости увеличения количества разрешений для перевозчиков обеих стран и предложил либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Австрией", – сказано в сообщении.

В ходе встречи министр также отметил, что транспортно-логистические услуги занимают одну из ключевых позиций в развитии торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Австрией.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что украинской стороной ведется активная работа по выработке нового, экономически взаимовыгодного логистического продукта для осуществления комбинированных перевозок между странами Азии и Европы с использованием существующей железнодорожной транспортной инфраструктуры Украины и возможностей действующих паромных переправ Черного и Каспийского морей.

Криклий также сообщил, что на сегодня начата активная дискуссия по выработке нового маршрута транспортировки грузов по направлению "Нового Шелкового пути" и отметил важность для обеих сторон дальнейшей работы над проектом "Ширококолейное сообщение 1520 мм Кошице – Вена".