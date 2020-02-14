"Черновцыгаз" продолжит обсуждение повышения зарплат газовикам с НКРЭКУ

Как сообщили в пресс-службе компании, в последние годы средняя заработная плата АО "Черновцыгаз", предусмотренная в тарифе, составляла 5 586 грн в месяц, передает БизнесЦензор.

"Впрочем, сотрудники компании получали высокую зарплату, ведь "Черновцыгаз" нашло возможность выплачивать работникам 8 355 грн в месяц", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы с других статей расходов.

"Ценя своих работников АО "Черновцыгаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом компания накапливала долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительное предприятие продемонстрировало, что собственные сотрудники – это основной приоритет", – подчеркивается в сообщении.

Новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. В течение всего 2020 года в АО "Черновцыгаз" они возрастут до 10 194 грн в месяц, однако это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры путем достойной оплаты труда. Ведь "Черновцыгаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов. Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших сотрудников должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности", – говорит начальник управления по персоналу АО "Черновцыгаз" Владимир Евдокименко.

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Вместе с тем, в компании подчеркивают, что АО "Черновцыгаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников.

В частности, под брендом "РГК" уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий.

"АО "Черновцыгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. Сейчас штат компании укомплектован на 81%. Компания не имеет возможности заполнить ряд позиций, из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Так, предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 26% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", – отмечают в компании.

Напомним, акционерное общество "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км. газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн куб. м природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1100 человек.