Минэкономики заметило восстановление производства в металлургии

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По словам министра, в 2019 году экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне, однако в конце года экономика несколько замедлилась, что было довольно неожиданно.

Милованов пояснил, что прежде всего такие ожидания были сформированы не совсем обычными сроками сбора урожая зерновых и других культур.

"Теплая погода привела к раннему сбору урожая, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на третий квартал. И соответственно в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в четвертом квартале", – сказано в сообщении.

Кроме того на снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале повлияли - негативные тенденции на внешних рынках из-за усиления торговых войн, что привело к падению промпроизводства в том числе и в Европе (падение промышленности ЕС в 2019 году составило 1,1%, а в декабре углубилось до 3,9%, в том числе в Эстонии – 9,9%, Румынии – 8,9%, в Германии – 7,2%).

"Кроме того, существенно упали цены на черные металлы – в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наибольший вклад в общее падение промышленности", – отмечается в сообщении.

В министерстве указывают, что также на спад производства повлияли проблемы с логистикой, а теплые погодные условия стали весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

"Конечно, негативное влияние этих факторов существенно усиливался снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий через укрепление обменного курса и высокие темпы роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда. В таких условиях, понимая обострения конкурентной борьбы и необходимость технологического перевооружения, в прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию", – отмечают в Минэкономики.

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Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

При этом металлургические предприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом – до 20,848 млн тонн.

По данным Госстата, в декабре 2019 года падение промышленного производства в годичном измерении ускорилось до 7,7%, по сравнению с 7,5% в ноябре, а в целом за год сократилось на 1,2%.

По предварительным данным, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5% с 4,1% в третьем квартале.