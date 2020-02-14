Украина увеличила экспорт сельхозпродукции в ЕС на 36%

Такие данные обнародовала Еврокомиссия в мониторинговом отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В сравнении с показателями аналогичного периода 2017-2018 годов экспорт этих продуктов из Украины увеличился на 36%.

Кроме Украины, среди главных экспортеров продукции АПК стали США (12 млрд евро), Бразилия (11,7 млрд евро) и Китай (6,1 млрд евро).

Также стало известно, что Украина вновь вошла в тройку лидеров среди производителей овощей и фруктов в Восточной Европе. Украина занимает третье место по производству яблок в регионе, а также входит в тройку мировых производителей черешен и смородины. Как свидетельствуют данные европейского статистического справочника-2020 "Важнейшие европейские рынки с точки зрения Fruit Logistica", в период с 2016 до 2019 года экспорт Украины свежих фруктов вырос с 40 до 80 тыс. тонн. Основными позициями украинского фруктового экспорта, яблоки и арбузы. В сегменте овощей вырос экспорт лука (с 14 до 20 тыс. тонн).

Комментируя эти данные, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина давно удерживает позитивный тренд роста экспорта в ЕС в целом, но наибольшую динамику имеет именно экспорт аграрной продукции и пищевой промышленности.

"Наши партнеры из ЕС отмечают в своих отчетах, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, где Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали "сильной стороной" страны во всем мире", - сказал Кулеба.

"Среди пищевого экспорта мы продаем далеко не только зерновые или овощи и фрукты. Растет доля продукции с добавленной стоимостью", - отметил вице-премьер-министр.

По данным Минэкономики за 10 месяцев 2019 года, среди пищевых товаров, которые продемонстрировали наибольший прирост в этой категории товаров, экспортируемых в ЕС, - капуста (+2001,9%), свиной жир и жир птицы (+409%), ячмень (+204,8%), овес (+125,5%), яйца (+229,8%), соевое масло (+165,8%), корнеплоды (+115,8%).

Среди товаров с большей добавленной стоимостью - моллюски (замороженные, копченые - +389,5%); варенье, джемы, желе, мармелады (+226%); молочные продукты (пахта, сливки, йогурты, кефиры, сгущенное молоко и прочее + 203,3%); экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикория (+377,5%). Выросли объемы экспорта масла и масел (+67,8%); готовых изделий из зерна (хлопья, +65%); круп (+37,3%); хлебобулочных кондитерских изделий (+26,7%); макаронных изделий (+14,68%), приготовленных овощей (консервы без уксуса, +65%), сахара (+41,6%), меда (+24,3%). Среди других категорий вырос экспорт цветов (+86,9%).

С января по ноябрь 2019 года торговый оборот между Украиной и Европейским союзом составил $42 млрд. Европейский рынок является ключевым рынком для украинского экспорта. Экспорт в ЕС растет ежегодно: +4,4% за 11 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, составил $19,2 млрд, это 41,8% от общего объема экспорта из Украины. Среди стран ЕС, в которые Украина больше всего экспортирует, Польша (6,7% экспорта на $3,1 млрд), Италия - 4,9%, $2,2 млрд, Германия - 4,9%, $2,2 млрд.