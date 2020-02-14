На станции метро "Майдан Независимости" в Киеве часть эскалаторов закроют на год

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена, передает БизнесЦензор.

Также в сообщении напомнили, что на станции "Золотые ворота" в это время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочие эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, производится замена изношенных запчастей) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.