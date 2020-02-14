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14.02.20 16:23

Лукашенко пригрозил России штрафами за срыв сроков запуска Белорусской АЭС

Беларусь требует от России смягчить условия предоставленного для строительства АЭС кредита, в противном случае готова потребовать выплаты штрафных санкций за срыв сроков запуска атомной станции.

Лукашенко пригрозил России штрафами за срыв сроков запуска Белорусской АЭС

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя итоги последних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019 году – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", – отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций, а также отметил, что российский государственный бюджет не готов к этим выплатам.

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", – подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщалось, ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС.

Согласно условиям кредитного соглашения с Россией Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года Беларусь  использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд.

Действующая ставка по кредиту для Беларуси составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и "шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых" для другой половины.

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