Лукашенко пригрозил России штрафами за срыв сроков запуска Белорусской АЭС

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя итоги последних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019 году – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", – отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций, а также отметил, что российский государственный бюджет не готов к этим выплатам.

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", – подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщалось, ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС.

Согласно условиям кредитного соглашения с Россией Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года Беларусь использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд.

Действующая ставка по кредиту для Беларуси составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и "шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых" для другой половины.