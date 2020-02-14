"Укрпошта" увеличит расходы на развитие компании в 19 раз. ИНФОГРАФИКА

Это следует из инфографики компании, обнародованной на странице ее главы Игоря Смелянского в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно данным, в 2020 году "Укрпошта" планирует открыть 80 новых почтовых отделений в городах с населением 20+ тыс. человек; провести рефрешинг 350 почтовых отделений; открыть в торговых центрах 40 отделений формата "мини"; осуществить 30 перемещений почтовых отделений, нуждающихся в значительных вложениях на ремонт.

Кроме того, "Укрпошта" намерена закупить 700 единиц автотранспорта, создать 200 дополнительных операционных окон в существующих почтовых отделениях, что расширит их пропускную способность.

Помимо этого, в планах - приобрести 3 тыс. персональных компьютеров, 200 единиц бытовой техники (холодильники, чайники, микроволновые печи), 700 кондиционеров (80% будет распределено на почтовые отделения с наибольшим клиентопотоком), 1 тыс. принтеров (лазерных/матричных) - преимущественно для объектов сортировки, 900 обогревателей, 1 тыс. регистраторов расчетных операций, 2 тыс. принтеров для печати этикеток, 1 тыс. единиц кассовой техники (счетчики, сортировщики), 13 тыс. столов, шкафов и стеллажей, а также 5,5 тыс. столов и кресел.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2020 году намерена увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.