"Укрпошта" готовится к вступлению в кооператив EMS со второго квартала 2020 года

Об этом первый заместитель гендиректора "Укрпошты" Александр Перцовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В такой день - о любви к нашим импортерам и экспортерам. С Александром Игнатюком (глава отдела международных логистических решений "Укрпошты") финализируем детали вступления "Укрпошты" в кооператив EMS", - сообщил Перцовский.

Перцовский добавил, что делегация "Укрпошты" представила будущим партнерам по всему миру возможности компании, а также пошаговый план того, как будет стартовать этот сервис в "Укрпоште" со второго квартала 2020 года.

"А это значит - наши любимые клиенты по всей стране получат полный доступ к ускоренной экспресс почтовой доставке. Детали - уже скоро", - отметил Перцовский.

Как сообщалось, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште".